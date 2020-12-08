Кравчук: Киев настроен на решительные действия в рамках Минских соглашений

Украина в начале 2021 года предложит ряд новых мер по урегулированию военного конфликта в Донбассе, при этом на не планирует отказываться от Минских соглашений.

Украина в начале 2021 года предложит ряд новых мер по урегулированию военного конфликта в Донбассе, при этом на не планирует отказываться от Минских соглашений.

Об этом на прошедшем накануне заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) заявил глава украинской делегации, бывший президент Украины Леонид Кравчук.

«В новом году будут более решительные и более конкретные действия для достижения главного вопроса — установления мира в Донбассе», — приводит слова Кравчука издание «Украина.ру».

При этом глава украинской делегации отметил, что запланированные действия Киева включают в себя принятие законов от амнистии, о выборах, об особенностях местного самоуправления – то, что предполагает «формула Штайнмайера». Также Кравчук отметил, что все шаги Киева будут основываться в первую очередь на «нормандском формате».

По словам Кравчука, срок, установленный в свое время украинским президентом для установления мира в Донбассе, истекает, а цель не достигнута. Однако, добавил он, какие-то «конкретные сдвиги» все же есть, например документ о всеобъемлющем режиме тишины в зоне конфликта, который был принят 22 июля 2020 года.