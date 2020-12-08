White Lives Matter на родине Гитлера. Вассерман заметил реабилитацию нацизма в Австрии

Правые активисты заменили памятник погибшему нигерийцу в Вене на изображения погибших от рук исламистов.

В ответ на беспорядки, погромы и убийства со стороны активистов движения Black Lives Matter (дословно: Жизни черных важны, BLM) в Европе пробудилась альтернативная сила. Сторонники White Lives Matter (WLM), которых австрийская пресса называет правыми радикалами, провели акцию в самом центре Вены, установив собственноручно сколоченный памятник на место статуи погибшему беженцу.

Речь идет о мемориальном камне Маркуса Омофума. Он был мигрантом из Нигерии, который в 1998 году прибыл в Австрию в поисках приключений и убежища. Власти страны отказали ему, заключив под стражу. Через год трое полицейских насильно посадили его на самолет до Софии. Поскольку подлежащий депортации иностранец оказывал яростное сопротивление, стражи порядка связали ему руки и заткнули рот кляпом. Во время часового перелета Омофум задохнулся и умер.

В память о насилии со стороны полицейских в 2003 году в центре австрийской столицы установили мемориал, названный в честь погибшего беженца. Памятник стал символом антирасистских движений в Австрии и обрел новую жизнь в 2020 году, когда в США начались беспорядки и погромы со стороны активистов BLM.

Именно у мемориала Маркуса Омофума австрийцы из White Lives Matter решили напомнить: от рук беженцев и мигрантов гибнут невинные люди, смерть которых забывается намного быстрее, чем смерть афроамериканцев с судимостью и статьями за убийство детей. Для наглядности на самодельном памятнике активисты разместили четыре фотографии с именами: Элоди Брейль, Сара Зеленак, Эбба Аккерлюнд и Ванэсса Прегер.

Patriotic activists in Vienna, Austria, covered up a statue of a Nigerian migrant with the faces of four female victims of Islamic terrorist attacks. Look back in anger. Never forget.#WhiteLivesMatter pic.twitter.com/AS6p99gn9r — Identity England (@IdentityEng) December 8, 2020

Все они погибли от рук мигрантов в разных частях света. Элоди Брейль было 23 года, когда трое террористов устроили бойню в концертном зале «Батаклан» в Париже 13 ноября 2015 года. Девушка погибла, как и еще 90 человек. Сару Зеленак зарезал один из трех террористов, которые устроили налет на рынок Боро в 2017 году. Перед этим мужчины специально врезались в толпу прохожих на Лондонском мосту.

Эбба Аккерлюнд была несовершеннолетней. 11-летнюю девочку сбил уроженец Узбекистана Рахмат Акилов, который на грузовике въехал в толпу людей в Стокгольме в 2017 году. Тогда пять человек погибли, еще 15 получили ранения. Ванэсса Прегер работала официанткой в ресторане Salzamt. Она стала одной из четырех жертв исламистов, которые устроили теракт в Вене 2 ноября 2020 года.

Привлечь внимание общественности к расовому неравенству – благое дело, считает политический консультант и интеллектуал Анатолий Вассерман. Однако цвет, который стоит перед словами Lives Matter, не должен иметь значение. Акцию WLM в Вене собеседник ПС готов поддержать только в одном случае:

«Насколько я понял, для этих венских активистов значение имеют все жизни. Если это так, то я с ними полностью солидарен и готов искать какие-то формы сотрудничества и взаимодействия. Считаю, что их жизни [активистов WLM] тоже имеют значение. Если же они просто "отзеркалили" активистов BLM и заменили один цвет на другой, то мне с ними не по пути. В рамках современной цивилизации важны все жизни без исключения», — рассказал Вассерман.

Победитель «Своей игры» нашел символичным то, что движение за жизни белых людей «подало голос» именно в Австрии. В конце концов, на этой территории родился «главный пропагандист германского превосходства» Адольф Гитлер (в городке Браунау на реке Инне). Сейчас в Западной Европе идеи расового превосходства разделяют немногие, однако со временем ситуация может поменяться, допустил Вассерман.

«Американцы промыли мозги немцам и убедили их в том, что они – какой-то неправильный народ, якобы только у них могла зародиться идея нацизма. Это не так. Из-за этого сейчас в представлении части немцев духовное возрождение включает в себя и реабилитацию каких-либо нацистских воззрений. Не всех, но какой-то их части. Поэтому то, что в Австрии активизировалось такое движение, это часть духовного возрождения Германии в том виде, в каком немцы себе представляют после десятилетий англосаксонской пропаганды», — подытожил интеллектуал.

Напомним, последний из перечисленных терактов произошел поздно вечером 2 ноября в венском квартале «Бермудский треугольник». Четверо человек погибли, 22 получили ранения. Террорист, устроивший стрельбу, был убит полицейскими.