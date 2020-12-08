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16:12   8 Декабря 2020
Политика

Владимир Путин обсудит передовые технологии с Правительством РФ

Владимир Путин обсудит передовые технологии с Правительством РФ

Российский президент Владимир Путин проведет рабочее заседание с членами Правительства РФ по вопросам развития высоких технологий 9 декабря.

Об этом проинформировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что на встрече также будут обсуждаться текущие вопросы.

Владимир Путин ранее провел совещание по развитию железнодорожной отрасли на территории России. Мероприятие состоялось в формате видеоконференции.

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