Владимир Путин обсудит передовые технологии с Правительством РФ

Российский президент Владимир Путин проведет рабочее заседание с членами Правительства РФ по вопросам развития высоких технологий 9 декабря.

Российский президент Владимир Путин проведет рабочее заседание с членами Правительства РФ по вопросам развития высоких технологий 9 декабря.

Об этом проинформировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что на встрече также будут обсуждаться текущие вопросы.

Владимир Путин ранее провел совещание по развитию железнодорожной отрасли на территории России. Мероприятие состоялось в формате видеоконференции.