Заслуженный врач Розенталь погиб в лесу под спиленным деревом

Следствие проведет проверку по факту гибели в подмосковном лесу заслуженного врача России, кандидата медицинских наук Вадима Розенталя, на которого упало дерево.

Следствие проведет проверку по факту гибели в подмосковном лесу заслуженного врача России, кандидата медицинских наук Вадима Розенталя, на которого упало дерево.

Следственным отделом зарегистрирован материал проверки, поступивший из Фряновского ОП МУ МВД России "Щелковское" по факту обнаружения трупа 82-летнего Вадима Розенталя с черепно-мозговой травмой. Инцидент произошел в щелковском СНТ "Озерный". Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Родственники погибшего рассказали, что Вадим Розенталь пошел в лес, чтобы срубить дерево, которое упало на него.

Вадим Розенталь — заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории. Награжден орденом "Знак почета" за участие в работах по ликвидации аварии на ЧАЭС. Он возглавлял основанный им Институт экологической реабилитации в качестве генерального директора и главного врача.