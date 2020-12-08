Дума рассматривает проект о переходе Волгограда к московскому времени

Закон о переходе Волгоградской области к московскому времени прошел второе чтение в Государственной думе России. Инициативу в нижнюю палату парламента внесла региональная дума.

Закон о переходе Волгоградской области к московскому времени прошел второе чтение в Государственной думе России. Инициативу в нижнюю палату парламента внесла региональная дума.

Если инициатива будет окончательно принята, новые нормы начнут действовать уже 27 декабря. В Волгоградской области считают, что перевод часов позволит местным жителям больше использовать светлое время суток в период с шести до девяти часов утра. Сейчас время в регионе на час опережает московское.