Британский министр расплакался в прямом эфире, узнав, кого первым привили от COVID-19

Массовая вакцинация стартовала в Великобритании. Препарат американской компании Pfizer доставлен в 50 больниц.

Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок до слез растрогался в прямом эфире после того, как 90-летняя жительница Северной Ирландии Маргарет Кинан первой в стране получила прививку от коронавируса. Через неделю женщине исполнится 91 год.

Вторым англичанином, получившим вакцину Pfizer и BioNTech, стал 81-летний житель с символичным именем Уильям Шекспир. Великобритания первая из западных стран начала массовую вакцинацию от коронавируса групп риска во вторник, 8 декабря. Вакцинацию пройдут люди старше 80 лет и работники домов престарелых.

Как пишет Dailymail, 90-летняя Кинан назвала вакцину «лучшим подарком на день рождения, который только могла пожелать» после вынужденной самоизоляции с марта. Мировую известность она отметила в типично британском стиле — за чашечкой чая. Она также добавила, что с нетерпением ждет новых встреч с семьей и друзьями в новом году. Кинан поблагодарила всех медработников за заботу о ней. Вторую дозу вакцины она получит спустя 21 день.

Глава Минздрава в эфире передачи «Доброе утро, Британия!» признался, что «был очень взволнован», наблюдая, как миссис Кинан получила долгожданную вакцину в «конце мрачного 2020 года».

«Это был такой трудный год для стольких людей, и Уильям Шекспир сказал, что просто для всех мы можем жить дальше», — сказал Хэнкок, комментируя вторую прививку.

Правительство обеспечило для населения Великобритании 40 миллионов доз вакцины от коронавируса. К концу года в страну может быть поставлено до четырех миллионов доз лекарства. Первая партия составила около 800 тысяч доз.

Глава британской Национальной службы здравоохранения Саймон Стивенс назвал эту кампанию по вакцинации «самой масштабной в истории страны». По его словам, она будет «основываться на предыдущих кампаниях против таких болезней, как полиомиелит, менингит и туберкулез».

Ранее стало известно, что жителям королевства, которые захотят привиться от коронавируса, будет выдан сертификат о вакцинации. Документ размером с банковскую карту будет выдаваться после первой инъекции. На оборотной стороне необходимо будет указать свои имя и фамилию, название препарата, а также дату получения первой и второй инъекций.

В Национальной службе здравоохранения заявили, что сертификат, в первую очередь, служит напоминанием о необходимости получить вторую дозу вакцины спустя 21 день после первой инъекции. Тем не менее британские СМИ уже окрестили этот сертификат «ковидным паспортом», хотя власти не раз говорили, что он таковым не является.

По данным газеты The Times, правительство таким образом хочет подтолкнуть большее число людей к вакцинации. Согласно опросу Королевского колледжа Лондона, порядка трети жителей страны либо точно не будут прививаться, либо все еще находятся в сомнении.

Всего из-за вызванных коронавирусом осложнений в Великобритании умерли свыше 61,4 тысяч человек, что является самым высоким показателем в Европе. Число инфицированных в стране превысило 1,74 миллионов.

2 декабря американская компания Pfizer и немецкая BioNTech получили первую лицензию на выпуск своей вакцины от британского государственного управления по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA). Решение было выдано на основании результатов третьей фазы клинических испытаний, которые продемонстрировали эффективность препарата на уровне95%