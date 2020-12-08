Ради вакцинации от COVID-19 нужно на два месяца отказаться от спиртного

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что желающие получить вакцину от коронавирусной инфекции должны бросить пить алкогольные напитки как минимум за две недели до прививки.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что желающие получить вакцину от коронавирусной инфекции должны бросить пить алкогольные напитки как минимум за две недели до прививки.

Попова также сообщила, что курение тоже не пойдет на пользу, так как дым раздражает легкие и мешает им правильно дышать. Глава Роспотребнадзора дала рекомендации, как россиянам правильно встретить наступающий Новый год. Лучше его провести в семейном кругу. Однако если россияне решат праздновать в публичном месте, то тогда нужно находиться в медицинской маске.

Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.