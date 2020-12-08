Представитель Кремля вновь прокомментировал инцидент с учителем во Франции

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у убийцы французского учителя нет оправданий, так как его поступок был неприемлем.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у убийцы французского учителя нет оправданий, так как его поступок был неприемлем.

Ранее прессе стало известно, что в Чечне похоронили Абдулаха Анзорова, который осенью обезглавил в Париже школьного учителя. Церемония прощания, по сообщению некоторых чеченских СМИ, прошла "с почестями". Песков в беседе с прессой отметил, что убийство учителя было террористическим актом, подлежащим осуждению. По его словам, Кремлю неизвестно, хоронили ли в Чечне этого террориста.

"Единственной точкой зрения на такие события может быть абсолютное осуждение этого убийства и понимание неприемлемости подобных действий", — ответил Песков.

Анзоров совершил нападение на школьного учителя истории Самюэля Пати 16 октября. Инцидент произошел прямо у школы, где Пати преподавал. Учитель был хладнокровно убит и обезглавлен из-за того, что показал ученикам несколько карикатур на пророка Мухаммеда на уроке свободы слова. Анзоров был застрелен сотрудниками французской полиции, когда попытался оказать сопротивление при задержании. Следствие установило, что убийца был чеченского происхождения и родился в Москве в 2002 году. После он получил статус беженца во Франции, когда перебрался в Париж вместе со своей семьей.