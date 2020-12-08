Австралия заставит Google и Facebook работать на пользу местным СМИ

Власти Австралии готовятся к введению закона о взаимодействии СМИ с мировыми интернет-платформами. Речь идет о работе Google и Facebook на территории страны.

Власти Австралии готовятся к введению закона о взаимодействии СМИ с мировыми интернет-платформами. Речь идет о работе Google и Facebook на территории страны.

Ситуацию с американскими IT-компаниями в Австралии прокомментировал эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян. Его мнение приведено в материале издания "Слово и Дело".

"Разворачивается довольно любопытная история с австралийскими СМИ. На самом деле Google, Facebook и другие американские платформы должны платить местным СМИ, помогать им зарабатывать и развиваться, это вполне нормально", – заявил Манукян.

Суть австралийской законодательной инициативы заключается в том, что местные СМИ создают контент, на котором зарабатывают другие площадки. Предполагается, что в 2021 году Google и Facebook должны будут начать переговоры со СМИ по этому вопросу.

Россия также разрабатывает и успешно применяет меры против мировых IT-монополистов. Для противодействия цензуре для российских СМИ предлагается создать отечественный видеохостинг. Об этом пишет "Парламентская газета".