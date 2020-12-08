Действие льготной ипотеки могут распространить на вторичку

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить действие государственной программы по предоставлению льготной ипотеки на вторичное жилье.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить действие государственной программы по предоставлению льготной ипотеки на вторичное жилье.

Инициативу сенатор внесла в ходе заседания Совета по развитию финансового рынка при СФ. Программу субсидированной ипотеки, доказавшей социальную и экономическую эффективность, нужно совершенствовать, считает Матвиенко.

"Необходимо рассмотреть распространение целевого субсидирования на вторичное жилье", — заявила она.

Мера поддержки российских граждан в виде предоставления льготной ипотечной ставки оказалась довольно популярна. Программу правительство решило продлить до середины следующего года, однако на сегодняшний день она затрагивает только покупателей новостроек.