Давление со стороны США, в том числе и санкционное, не сможет помешать достройке российского газопровода «Северный поток – 2».

Давление со стороны США, в том числе и санкционное, не сможет помешать достройке российского газопровода «Северный поток – 2».

Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал эксперт-энергетик Александр Фролов, комментируя новость о прибытии российского судна-трубоукладчика «Александр Черский» в район недостроенного участка газопровода в Балтийском море.

По информации портала Marine Traffic, который занимается отслеживанием судов, «Академик Черский» находится в режиме ограниченной маневренности между принадлежащим Дании островом Борнхольм и польским берегом. В этом же района находятся российские суда снабжения «Умка», «Финвал», «Иван Сидоренко» и «Балтийский Исследователь», они регулярно подходят к трубоукладчику, а затем возвращаются на логистическую базу строительства — в немецкий порт Мукран.

Также у берегов Германии на якоре стоит российская баржа «Фортуна», которую немецкие власти предназначили для укладки труб в своих водах.

Всего до завершения проекта осталось проложить около 6% трубопровода. При этом с 5 декабря Германия дала российским судам «Академик Черский» и «Фортуна» разрешение на возобновление работ по достройке газопровода.

Комментируя возможности России самостоятельно достроить «Северный поток – 2», Александр Фролов в эфире радио Sputnik выразил уверенность в том, что имеющихся судов и их возможностей достаточно для завершения проекта.

«Судов для достройки проекта, безусловно, хватит. На трубоукладчике «Академик Черский», насколько я понимаю, были проведены модернизационные мероприятия, кроме того, он в значительной степени соответствовал тем требованиям, которые были необходимы для строительства газопровода на тех глубинах, на которых предстоит достраивать оставшийся участок «Северного потока-2»», — отметил заместитель гендиректора Института национальной энергетики.

А баржа «Фортуна», по его словам, принимала участие в прокладке трубопровода в российских территориальных водах и уже доказала свою способность осуществлять укладку труб в рамках данного проекта.

Также эксперт выразил уверенность в том, что ни санкционное, ни какое-либо другое давление со стороны США не помешает завершению проекта.

«США, безусловно, будут выражать всяческие протесты, будут пытаться вербально и не вербально давить на европейских политиков и европейский бизнес. Но, на мой взгляд, Европа здесь уже закусила удила. И, скорее всего, сделать США здесь ничего не смогут», — подчеркнул Фролов.

Напомним, ранее исполняющая обязанности американского посла в Берлине Робин Куинвилл обратилась к властям ФРГ и Европейского Союза с призывом наложить мораторий на российский газопровод «Северный поток – 2». Эта мера, по словам Куинвилл, позволит Европе остановить «злонамеренное поведение России», которая строит «Северный поток – 2» не как экономический проект, а как политический проект, призванный разделить Европу и лишить Украину транзита.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, это заявление американского посольства в Германии является просто «фантастикой».