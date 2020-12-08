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15:09   8 Декабря 2020
Общество

Невский проспект в Петербурге украсят скульптуры городских мастеров

Невский проспект в Петербурге украсят скульптуры городских мастеров

Главную улицу Санкт-Петербурга до 15 января будет украшать выставка скульптур под открытым небом «Сквозь проспект».

Первая скульптура появится на Невском уже 8 декабря, остальные установят в течение недели. Всего проспект будет украшать 13 фигур. Их разместят в специальных прозрачных тумбах, большинство из них выполнено специально для уличного оформления.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что уличная галерея создаст праздничное настроение. Это замечательный подарок горожанам от бизнеса и художественного сообщества, считает Беглов.

Психолог дала советы россиянам, как встретить Новый год без паники и с хорошим настроением. Надежда Рябичкина считает, что ежедневные ритуалы способны заменить таблетки и витамины, которые люди в панике принимают весьма бесконтрольно, сообщает телеканал "360".

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