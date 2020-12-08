15:08 8 Декабря 2020Общество
Попова назвала фактор для стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Оценку настоящей эпидемиологической обстановке в России дала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, ситуация с коронавирусом стабилизируется.
Оценку настоящей эпидемиологической обстановке в России дала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, ситуация с коронавирусом стабилизируется.
Темпы распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации приходят к стабильности. Будущее развитие обстановки зависит от граждан. Анна Попова заявила об этом в эфире радио "Комсомольская правда".
Последние данные о борьбе с распространением коронавирусной инфекции можно отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там представлены рекомендации медиков и указы властей, нацеленные на поддержку граждан.