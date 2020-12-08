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15:08   8 Декабря 2020
Общество

Попова назвала фактор для стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Попова назвала фактор для стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Оценку настоящей эпидемиологической обстановке в России дала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, ситуация с коронавирусом стабилизируется.

Темпы распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации приходят к стабильности. Будущее развитие обстановки зависит от граждан. Анна Попова заявила об этом в эфире радио "Комсомольская правда".

Последние данные о борьбе с распространением коронавирусной инфекции можно отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там представлены рекомендации медиков и указы властей, нацеленные на поддержку граждан.

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#россия #попова #коронавирус

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