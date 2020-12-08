Путин закрепил верховенство Конституции РФ над международными актами

Президент России Владимир Путин подписал пакет поправок о приоритете Конституции над международными актами. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин подписал пакет поправок о приоритете Конституции над международными актами. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Поправки внесены в Гражданский, Гражданский процессуальный, Уголовно-процессуальный кодексы, Кодекс административного судопроизводства и в 115 других законов государства.

Москва продолжит последовательно выполнять ратифицированные мировые договоры и по-прежнему выступает за соблюдение международного права. Однако в случаях, когда международное право противоречит Конституции РФ, имплементация в правовую систему нашей страны будет осуществляться в соответствии с законами России.