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15:07   8 Декабря 2020
Политика

Путин закрепил верховенство Конституции РФ над международными актами

Путин закрепил верховенство Конституции РФ над международными актами

Президент России Владимир Путин подписал пакет поправок о приоритете Конституции над международными актами. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Поправки внесены в Гражданский, Гражданский процессуальный, Уголовно-процессуальный кодексы, Кодекс административного судопроизводства и в 115 других законов государства.

Москва продолжит последовательно выполнять ратифицированные мировые договоры и по-прежнему выступает за соблюдение международного права. Однако в случаях, когда международное право противоречит Конституции РФ, имплементация в правовую систему нашей страны будет осуществляться в соответствии с законами России.

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#россия #путин #конституция

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