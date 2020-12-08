Объявлены лауреаты премии "Хорошие новости России"
Голосование за лауреатов премии "Хорошие новости России" на протяжении двух недель проходило онлайн. Читатели имели возможность лично выбрать лучших конкурсантов.
Отдать голос можно было в пяти номинациях. В процессе подведения итогов также учитывалось мнение жюри. Каждый победитель получит денежный приз в размере 100 тыс. рублей и приглашение на торжественную церемонию вручения премии. Мероприятие запланировано на 18 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.
Лауреатом в номинации "Герои современности" стала журналистка из Читы. Она опубликовала статью под названием "Сквозь век. Откуда черпает силы прожившая 95 лет забайкалка". Награду в сфере "Общество и социальные проекты" получила сотрудница ТАСС за материал "Время молодых: как в Чечне студенты формируют городскую среду".
Корреспондент ГУП "ТРК Башкортостан" стала победительницей в номинации "наука и инновации" за репортаж "Охотники за погребениями". Журналист из Приморья взял приз в сфере "Экономика страны или региона" за сюжет "Тема недели. Малая авиация". Сотрудница Информационно-познавательного портала "Это Кавказ" стала лучшей в номинации "Спорт". Она выпустила текст "Слабые мужчины боятся сильных женщин".