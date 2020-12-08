Объявлены лауреаты премии "Хорошие новости России"

Голосование за лауреатов премии "Хорошие новости России" на протяжении двух недель проходило онлайн. Читатели имели возможность лично выбрать лучших конкурсантов.

Голосование за лауреатов премии "Хорошие новости России" на протяжении двух недель проходило онлайн. Читатели имели возможность лично выбрать лучших конкурсантов.

Отдать голос можно было в пяти номинациях. В процессе подведения итогов также учитывалось мнение жюри. Каждый победитель получит денежный приз в размере 100 тыс. рублей и приглашение на торжественную церемонию вручения премии. Мероприятие запланировано на 18 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Лауреатом в номинации "Герои современности" стала журналистка из Читы. Она опубликовала статью под названием "Сквозь век. Откуда черпает силы прожившая 95 лет забайкалка". Награду в сфере "Общество и социальные проекты" получила сотрудница ТАСС за материал "Время молодых: как в Чечне студенты формируют городскую среду".

Корреспондент ГУП "ТРК Башкортостан" стала победительницей в номинации "наука и инновации" за репортаж "Охотники за погребениями". Журналист из Приморья взял приз в сфере "Экономика страны или региона" за сюжет "Тема недели. Малая авиация". Сотрудница Информационно-познавательного портала "Это Кавказ" стала лучшей в номинации "Спорт". Она выпустила текст "Слабые мужчины боятся сильных женщин".