Победу на выборах в Боснии и Герцеговине одержал бывший наркоторговец

Экс-наркодилер победил на выборах в Боснии и Герцеговине. Во время своей компании он не скрывал своего "темного прошлого".

Экс-наркодилер победил на выборах в Боснии и Герцеговине. Во время своей компании он не скрывал своего "темного прошлого".

На выборах, которые прошли в Боснии и Герцеговине в округе Брчко, победил Абдуллах Ильязович, который в прошлом занимался торговлей наркотиками. Три года назад он был осужден за незаконную деятельность.

За Ильязовича проголосовало 32% избирателей. В ходе свой компании он не отрицал своего прошлого, а также заявил, что, распространяя запрещенные вещества, он всегда "оставался честным торговцем".

"Знайте, у меня грамм всегда был граммом. Уважение превыше всего", — часто повторял экс-наркоторговец.

Политик также утверждает, что он может показать — когда вокруг человека собираются нужные люди, то он может делать вместе с ними "что-то немыслимое", пишет Kp.ru.