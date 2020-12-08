Президент России одобрил закон о Государственном совете

Глава РФ Владимир Путин подписал закон о Государственном совете. С ним можно ознакомиться на портале правовой информации.

Глава РФ Владимир Путин подписал закон о Государственном совете. С ним можно ознакомиться на портале правовой информации.

Закон определяет место Госсовета в системе органов публичной власти, его статус и некоторые другие важные аспекты. Согласно документу, Госсовет РФ будет готовить предложения по общим направлениям регионального и муниципального развития. Эту структуру возглавит президент России. Он займет пост ее председателя.