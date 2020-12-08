Президент России утвердил продление дачной амнистии до 2026 года

Закон о продлении до 1 марта 2026 года дачной амнистии подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Закон о продлении до 1 марта 2026 года дачной амнистии подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Документ также предполагает распространение действия упрощенного порядка на участки под индивидуальное жилищное строительство. Текст закона опубликован на официальном портале правовой информации.

Новый закон, подписанный Владимиром Путиным, подразумевает продление дачной амнистии на пять лет. Оформление прав на собственность будет осуществляться при наличии права на земельный участок, а также на основании техплана с декларацией.