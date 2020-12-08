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14:53   8 Декабря 2020
Политика

Президент России утвердил продление дачной амнистии до 2026 года

Президент России утвердил продление дачной амнистии до 2026 года

Закон о продлении до 1 марта 2026 года дачной амнистии подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Документ также предполагает распространение действия упрощенного порядка на участки под индивидуальное жилищное строительство. Текст закона опубликован на официальном портале правовой информации.

Новый закон, подписанный Владимиром Путиным, подразумевает продление дачной амнистии на пять лет. Оформление прав на собственность будет осуществляться при наличии права на земельный участок, а также на основании техплана с декларацией.

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#путин #закон #дачная амнистия

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