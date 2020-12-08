Роспотребнадзор грозит закрыть ВТБ Арену за нарушения на «Песне года»

Организаторы утверждают, что шоу, которое покажут россиянам в новогодние праздники, снималось с соблюдением всех требований властей.

Роспотребнадзор начал административное расследование из-за нарушения мер безопасности, связанных с распространением коронавируса на съемках новогоднего концерта «Песня года». Штраф может составить до 500 тысяч рублей, а площадку могут закрыть на три месяца. Об этом говорится в сообщении сайте ведомства.

Ранее в сети появились сообщения, что съемки «Песни года» в Москве на «ВТБ Арена», которой управляет УК «Динамо», прошли с нарушением ограничительных мер, введенных из-за сложной эпидемиологической ситуации. В пресс-службе ведомства также отметили, что при проведении концерта большинство зрителей и участников находились без масок, а социальная дистанция не соблюдалась.

«Учитывая, что указанные факты могут способствовать дальнейшему осложнению эпидемиологической обстановки в Москве, административное расследование в отношении организатора мероприятия проводится по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ»

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что если факты нарушения подтвердятся, то виновных привлекут к административной ответственности. Должностным лицам грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей, юридическим лицам — до 500 тысяч рублей. Не исключено и приостановление деятельности «ВТБ Арены» сроком до 90 суток.

При этом сами организаторы утверждают, что шоу, которое покажут россиянам в новогодние праздники, снималось с соблюдением всех требований властей.

Ранее российский шоу бизнес уже критиковали на самом высоком уровне за прошедший в разгар пандемии в Петербурге многотысячный концерт рэпера Басты. После проведения мероприятия в сети появилось видео, где можно было увидеть зрителей без масок, которые стоят «плечом к плечу». Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила проверить соблюдение ограничительных мер на концертах музыканта.

Роспотребнадзор установил, что они проходили с нарушениями: публика не соблюдала социальную дистанцию, не использовала средства защиты и не оставалась на местах для зрителей. В итоге Ледовый дворец, где проходили концерты, был оштрафован на 480 тысяч рублей А в Москве ведомство опечатало клуб Adrenaline Stadium, где выступил Валерий Кипелов со своей группой. Кроме того, в Красноярске проводится проверка после выступления Zivert.