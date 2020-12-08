Подросток перевел 16 тыс. рублей за беговые кроссовки, но товар так и не получил.

Подросток перевел 16 тыс. рублей за беговые кроссовки, но товар так и не получил.

Сын российской актрисы театра и кино Олеси Железняк стал жертвой онлайн-мошенников. Через чат популярного мессенджера Telegram 17-летний подросток решил приобрести беговые кроссовки. Он перевел свои 16 тыс. рублей, но товар не получил. Сейчас делом занимаются сотрудники ОМВД по московскому району Хамовники. Об этом рассказал Telegram-канал MK.

Отмечается, что юноша серьезно увлекается бегом, принимал участие в Московском марафоне. Деньги он планировал потратить на необходимую ему обувь.