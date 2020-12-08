Путин подписал закон о лишении свободы за отчуждение территории РФ

Новый закон устанавливает наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет за отчуждение части территории России. Документ опубликован на портале правовой информации.

Новый закон устанавливает наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет за отчуждение части территории России. Документ опубликован на портале правовой информации.

Уголовный кодекс (УК) РФ дополнился новой статьей о "Нарушении территориальной целостности". Она предусматривает наказание за отчуждение территории страны, а также определяет административную ответственность за призывы к данному действию. Исключением считается делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами. Закон вступил в силу с момента его подписания Владимиром Путиным.

Президент России также ранее подписал закон о Госсовете, об особенностях дистанционной (удаленной) работы, о продлении дачной амнистии и заморозке оклада госслужащих. Последний был принят с целью сокращения бюджетных расходов.