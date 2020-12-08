Путин приостановил индексацию окладов госслужащих до 2022 года

Закон о приостановке ежегодного перерасчета окладов госслужащих лиц до 1 января 2022 года подписал президент России Владимир Путин.

Закон о приостановке ежегодного перерасчета окладов госслужащих лиц до 1 января 2022 года подписал президент России Владимир Путин.

Изменения, следующие из документа, вносятся в закон о государственной гражданской службе России. Согласно действующему законодательству, фонд оплаты труда помощников членов Совета Федерации и депутатов Госдумы подлежит ежегодному перерасчету с учетом уровня инфляции.

Закон согласуется с предложенной кабмином инициативой об оптимизации бюджетных расходов на содержание служащих, уточняется в пояснительной записке. Раннее планировалось проиндексировать на 4% фонд зарплат помощников сенаторов и депутатов с 1 октября 2021 года.