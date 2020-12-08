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14:31   8 Декабря 2020
Экономика

"Заморозка" накопительной пенсии продлена в России до конца 2023 года

"Заморозка" накопительной пенсии продлена в России до конца 2023 года

В Российской Федерации продлевается "заморозка" накопительных пенсионных начислений граждан.

Инициатива подразумевает действие условий "заморозки" до конца 2023 года. Подписанный президентом России Владимиром Путиным документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Реализация проекта приведет к снижению трансферта на обязательное пенсионное страхование из федерального бюджета в ПФР в 2023 году. Ранее российский лидер утвердил закон о "заморозке" накопительной пенсии граждан в 2022 году.

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#путин #пенсии #"заморозка"

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