Лукашенко возмутился решением МОК

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение руководства МОК о запрете на участие в мероприятиях олимпийского комитета.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение руководства МОК о запрете на участие в мероприятиях олимпийского комитета.

Как сообщает РИА Спорт, белорусский лидер возмущен решением Международного олимпийского комитета. По его мнению, Минск должен обратиться в суд, чтобы руководство МОК пояснило, в чем вина Александра Лукашенко.

"Надо нам обратиться в суд. Пусть Бах и банда расскажут, в чем моя вина, что я свою страну защищаю?!" — комментирует Лукашенко.

В начале недели руководитель международной организации Томас Бах ограничил президенту Белоруссии и главе Национального олимпийского комитета страны Александру Лукашенко, а также вице-президенту НОК Виктору Лукашенко и Дмитрию Баскову как члену исполкома НОК участие во всех мероприятиях под эгидой Международного олимпийского комитета.