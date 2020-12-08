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14:13   8 Декабря 2020
Происшествия

Патриотический клуб из Новокузнецка признали экстремистским

Патриотический клуб из Новокузнецка признали экстремистским

Суд Новокузнецка признал запрещенной организацией объединение "Русский патриотический клуб".

Судья удовлетворил иск прокурора о признании организации экстремистской, передает пресс-служба суда. Местные СМИ сообщали, что в сообществе клуба в соцсети содержатся негативные высказывания по отношению к лицам разных национальностей.

Руководитель движения Александр Бычев замечен в участии в протестах с экстремистскими целями. Члены клуба неоднократно устраивали шествия в Новокузнецке, где пропагандировали запрещенные идеи. В настоящее время сайт "Русского патриотического клуба" заблокирован по решению суда.

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#суд #экстремизм #кузбасс #новокузнецк

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