Патриотический клуб из Новокузнецка признали экстремистским

Суд Новокузнецка признал запрещенной организацией объединение "Русский патриотический клуб".

Суд Новокузнецка признал запрещенной организацией объединение "Русский патриотический клуб".

Судья удовлетворил иск прокурора о признании организации экстремистской, передает пресс-служба суда. Местные СМИ сообщали, что в сообществе клуба в соцсети содержатся негативные высказывания по отношению к лицам разных национальностей.

Руководитель движения Александр Бычев замечен в участии в протестах с экстремистскими целями. Члены клуба неоднократно устраивали шествия в Новокузнецке, где пропагандировали запрещенные идеи. В настоящее время сайт "Русского патриотического клуба" заблокирован по решению суда.