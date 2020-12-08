Путин закрепил удаленку в Трудовом кодексе России

Президент России Владимир Путин подписал закон об удаленной работе. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин подписал закон об удаленной работе. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Закон был подготовлен председателями Госдумы и Совфеда Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Документ определяет в ТК РФ понятие временной и комбинированной дистанционной работы.

По новым правилам работодатели смогут переводить сотрудников на удаленку в случае ЧП. Отметим, что это не будет основанием для снижения зарплаты.