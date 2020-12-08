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14:02   8 Декабря 2020
Политика

Путин закрепил удаленку в Трудовом кодексе России

Путин закрепил удаленку в Трудовом кодексе России

Президент России Владимир Путин подписал закон об удаленной работе. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Закон был подготовлен председателями Госдумы и Совфеда Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Документ определяет в ТК РФ понятие временной и комбинированной дистанционной работы.

По новым правилам работодатели смогут переводить сотрудников на удаленку в случае ЧП. Отметим, что это не будет основанием для снижения зарплаты.

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#россия #путин #удаленная работа

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