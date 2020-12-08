Госдума во втором чтении одобрила законопроект о сенаторстве экс-президента

Депутаты Госдумы РФ приняли во втором чтении закон о возможности бывшего президента России занять должность сенатора пожизненно.

Депутаты Госдумы РФ приняли во втором чтении закон о возможности бывшего президента России занять должность сенатора пожизненно.

Автором новой редакции закона о формировании Совета Федерации стал президент РФ Владимир Путин. Предложенные изменения вводят новый порядок формирования ведомства и его представителей. Совфед будет состоять из 30 сенаторов, семь из них могут назначить пожизненно.

Экс-президент приобретает статус сенатора после подачи необходимых документов с заявлением. Претендент может подать заявление в любое время после прекращения полномочий.