Жители Петербурга в два раза реже стали нарушать ограничения по COVID-19
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подвел итоги минувшей недели. Он сообщил об этом в социальной сети "ВКонтакте".
Усилиями властей Северной столицы удалось вдвое снизить число нарушений мер, призванных не допустить распространение COVID-19. Результата получилось добиться благодаря усиленному контролю и соблюдению правил, рассказал градоначальник.
"Прошу петербуржцев беречь себя! Используйте средства индивидуальной защиты, сохраняйте социальную дистанцию", — заявил Беглов.
Александр Беглов также осмотрел новую станцию скорой помощи. Она располагается при крупнейшей поликлинике №8 в Невском районе Северной столицы. В медицинском учреждении сделали капитальный ремонт и обустроили комнаты отдыха для бригад.
Метрополитен и наземный общественный транспорт Санкт-Петербурга не будет работать в новогоднюю ночь. Причиной стала сложившаяся эпидемиологическая обстановка, вызванная пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает телеканал "360".