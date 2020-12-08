Жители Петербурга в два раза реже стали нарушать ограничения по COVID-19

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подвел итоги минувшей недели. Он сообщил об этом в социальной сети "ВКонтакте".

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подвел итоги минувшей недели. Он сообщил об этом в социальной сети "ВКонтакте".

Усилиями властей Северной столицы удалось вдвое снизить число нарушений мер, призванных не допустить распространение COVID-19. Результата получилось добиться благодаря усиленному контролю и соблюдению правил, рассказал градоначальник.

"Прошу петербуржцев беречь себя! Используйте средства индивидуальной защиты, сохраняйте социальную дистанцию", — заявил Беглов.

Александр Беглов также осмотрел новую станцию скорой помощи. Она располагается при крупнейшей поликлинике №8 в Невском районе Северной столицы. В медицинском учреждении сделали капитальный ремонт и обустроили комнаты отдыха для бригад.

Метрополитен и наземный общественный транспорт Санкт-Петербурга не будет работать в новогоднюю ночь. Причиной стала сложившаяся эпидемиологическая обстановка, вызванная пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает телеканал "360".