Захарова рассказала о смерти домашнего питомца

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась печальной новостью о смерти ее собаки Панди.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась печальной новостью о смерти ее собаки Панди.

Захарова сообщила о смерти своего домашнего питомца собаки Панди. Причиной гибели животного стал ряд заболеваний, среди которых энтерит и парвовирусная инфекция. Представитель МИД поделилась новостью на своей странице в Facebook.

"Панди нет. Боролись неделю. В стационаре. Но энтерит, парвовирусная инфекция и еще какая-то гадость победили", — рассказала Мария Захарова.

Питомца дипломат недавно взяла из приюта. По ее словам, сообщить раньше о случившемся она не могла — "капали слезы". Мария Захарова пообещала в скором времени взять еще одну собаку.