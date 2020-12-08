Коронойя и гречкохайп. Лингвист рассказал, когда новояз COVID-19 внесут в словари

Число новых слов, появившихся из-за пандемии коронавируса, продолжает расти.

Коронавирус полностью перекроил окружающую реальность. Пока люди снимают маски разве что только дома и грустят по закрытым границам, границы языка напротив, расширяются. Речь пополнилась сотнями новых слов, которые вошли в обиход на фоне карантина и коронавирусных ограничений.

К примеру, ученые из Лейбницкого института немецкого языка в конце 2020 года обнаружили, что жители Германии стали употреблять около тысячи новых слов. Людей, которые недовольны вводимыми в период пандемии ограничениями, в стране называют Anticoronaprotest (протест против карантинных мер). Еще одним схожим термином стал COVID-19-Leugner (ковид-диссидент).

Отдельное место досталось и разновидности паники, которой поддаются некоторые: коронойя (Coronoia — коронавирус + паранойя). Будущее поколение немцы называют «коронамладенцами» (Corona-Babys), а людей чуть постарше – «корониалами» (Coronials — коронавирус + миллениалы). Полный список новых слов ученые опубликовали на специальном сайте.

В России подробные исследования пока не проводили, однако ученые из Уральского Федерального университета насчитали несколько десятков неологизмов. Наиболее популярные из них: гречкохайп (активность населения в тот период, когда в магазинах массового скупают гречневую крупу), рядом с ним расположился макароновирус (то же самое, только с макаронами), расхламинго (уборка дома из-за самоизоляционного безделия) и карантэ (умение владеть собой во время продолжительной самоизоляции).

В Финляндии придумали новые термины даже для некоторых бюрократических операций. Например, государственный заем для покрытия расходов из-за пандемии нарекли koronavelka (velka – «долг» с финского), господдержку для фирм и организаций – koronatuki («tuki» – поддержка). Для ценителей деревенской эстетики также нашли свое обозначение – koronapakolainen. Так назвали людей, которые предпочитают пересидеть пандемию в финской провинции.

На официальном уровне специалисты не торопятся признавать все неологизмы, вошедшие в обиход. В Государственном институте русского языка им. А. С. Пушкина «самоизоляцию» назвали словом 2020 года, однако в словарь пока не занесли. Британцы из Collins Dictionary аналогичный титул присудили «локдауну», объяснив, что в нем воплощен «общий опыт миллиардов людей».

Главный научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова, доктор филологических наук Анатолий Баранов согласился, что пополнять толковые словари пока рано. Об этом стоит задуматься только в том случае, если ученые официально признают: коронавирус будет сопровождать человечество не один десяток лет.

«Все будет зависеть от того, как долго будет длиться пандемия коронавируса. Если она не закончится через год или два, а останется с нами надолго, то такие слова придется фиксировать на официальном уровне и вносить в толковые словари. Реалии никуда не исчезнут, все зависит от феномена COVID-19. Все определяется языковой практикой. Пока есть проблема, такие слова функционируют. Как только проблема перестанет существовать, слова выйдут из употребления и превратятся в историзмы, вроде "полицмейстера"», — сообщил лингвист.

Из более экзотичных слов, которые возникли в коронавирусной реальности, можно также отметить «зумбомбинг» (подшучивание над собеседниками или чужими людьми в видео-конференциях в Zoom), «думскроллинг» (продолжительный просмотр негативных новостей) и «ковидиот» (человек, который игнорирует требования безопасности и считает, что коронавирус – выдуманная болезнь).