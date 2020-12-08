Эксперт Мильчакова разъяснила маневры трубоукладчиков «Северного потока — 2»

Перемещения в Балтийском море судов "Фортуна" и "Академик Черский", призванных достроить "Северный поток — 2", прокомментировала замруководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова.

Перемещения в Балтийском море судов "Фортуна" и "Академик Черский", призванных достроить "Северный поток — 2", прокомментировала замруководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова.

Трубоукладчик "Академик Черский", оснащенный системой динамического позиционирования, выдвинулся на северо-восток от точки, где должны возобновиться работы над газопроводом. Его пунктом назначения указан Калининград. Разнообразные маневры в эти дни совершает и судно с якорным позиционированием "Фортуна".

В интервью ФАН Мильчакова связала сложившуюся неопределенность с тем, что трубоукладчики не принадлежат ни оператору проекта, ни "Газпрому". Ими владеют российские непубличные компании, которые не обязаны давать какие-либо комментарии. Кто именно будет достраивать "СП-2" и на каком участке, можно лишь предполагать. Западным СМИ остается только выдумывать версии о том, что Nord Stream 2 якобы испугался очередных санкций США.

Что касается политической поддержки со стороны Германии, она неудивительна. Российский трубопроводный газ дешевле СПГ на 15–25%, так что экономические выгоды от нового газопровода для Европы очевидны, добавила Мильчакова.