Россия направила в США неофициальные документы по возможному продлению ДСНВ

Россия действительно отправляла в США документы по контролю за вооружениями. Однако бумаги не носили статус официальных, что подтвердили в МИД России.

Россия действительно отправляла в США документы по контролю за вооружениями. Однако бумаги не носили статус официальных, что подтвердили в МИД России.

СМИ ранее опубликовали информацию о том, что российская сторона передала США варианты соглашений по оружию. Замглавы МИД России Сергей Рябков заметил, что контакты действительно были, в Соединенные Штаты отправились два документа. Они выступили в качестве "пищи для размышлений". Первая часть относилась к продлению договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) в текущем виде.

"Это может быть определенная смесь, набор различных по формату и характеру пониманий и обязательств как юридически обязывающего свойства, так и политически", — заметил он.

Во второй части содержался вариант конкретной договоренности. Если первый вариант стал предложением продлить ДСНВ без дополнительных условий, то следующий уже предлагал дальнейшее развитие ситуации. Соглашения не обсуждались, команда президента США Дональда Трампа не стала просто продлевать текущий договор.