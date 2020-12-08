Saxo Bank предрек экономический коллапс Франции

Прогноз кредитной организации связан с развитием технологий, политикой ведущих центробанков и последствиями пандемии.

Датский Saxo Bank опубликовал ежегодную десятку «шокирующих прогнозов» на 2021 год. Они основаны на маловероятных и недооцениваемых событиях, которые способных серьезно повлиять на финансовые рынки. В частности, аналитики предрекли Франции волну банкротств, сообщается на сайте финансового учреждения.

Saxo предсказывает перенос штаб-квартиры Amazon на Кипр и покупку компанией «политической власти на всех уровнях» в этой стране. По мнению экспертов, таким образом Кипр рассчитывает решить финансовые проблемы за счет налоговых и иных поступлений. Amazon поможет государству «переписать» его налоговый кодекс по образцу ирландского, только с еще более низкими налоговыми ставками. Однако европейские регуляторы заставят компанию сменить методы работы, а Кипру придется привести свое налоговое законодательство в соответствие с требованиями ЕС, уверены аналитики.

Другой прогноз кредитной организации касается экономического кризиса во Франции, который будет вызван серией банкротств. По мнению экспертов Saxo, Франция обратится за помощью к Германии, чтобы ЕЦБ напечатал достаточно евро для массового выкупа долгов французской банковской системы и предотвратил системный обвал. В ближайшие годы Франция окажется в числе стран ЕС с самой высокой долговой нагрузкой. Банк предрекает ей государственный долг, превышающий 120% ВВП в 2021 году.

В следующем «предсказании» банк утверждает, что в мире появится блокчейновая платформа, которая способна справиться с фейковыми новостями. Технология объединит весь новостной контент и позволит проверять как содержание, так и источник новостей. Альтернативные новостные сайты, дезинформация о пандемии, ложные доказательства подтасовок на выборах — всё это в одночасье исчезнет с их платформ.

Также Saxo в другом «шокирующем прогнозе» предрекает запустение в больших городах, к которому приведет введение в большинстве стран безусловного базового дохода. Людям больше не придется тесниться в мегаполисах ради работы, и они начнут их покидать. Кроме того, в мире начнут заниматься ремеслами и искусством, интерес к которым, из-за развития технологий, серьезно снижался в предыдущие годы.

Кроме того, банк предрекает рост спроса на серебро из-за ослабление доллара и отрицательных реальных доходностей 2021 года. Аналитики предупредили о реальной нехватке этого драгоценного металла на рынке в следующем году. А поскольку серебро используется в создании солнечных батарей, то курс кандидата в президента США Джо Байдена на развитие «зеленой» энергетики окажется под угрозой.

Годом ранее Saxo прогнозировал, в частности, что демократы победят в Соединенных Штатах и получат полный контроль над Конгрессом, акции стоимости оставят далеко позади акции роста (например, Facebook, Amazon, Netflix и Google), а доллар сильно ослабеет к другим валютам по всему миру.