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14:09   8 Декабря 2020
Весь мир

Saxo Bank предрек экономический коллапс Франции

Saxo Bank предрек экономический коллапс Франции

Датский Saxo Bank опубликовал ежегодную десятку «шокирующих прогнозов» на 2021 год. Они основаны на маловероятных и недооцениваемых событиях, которые способных серьезно повлиять на финансовые рынки. В частности, аналитики предрекли Франции волну банкротств, сообщается на сайте финансового учреждения.

Saxo предсказывает перенос штаб-квартиры Amazon на Кипр и покупку компанией «политической власти на всех уровнях» в этой стране. По мнению экспертов, таким образом Кипр рассчитывает решить финансовые проблемы за счет налоговых и иных поступлений. Amazon поможет государству «переписать» его налоговый кодекс по образцу ирландского, только с еще более низкими налоговыми ставками. Однако европейские регуляторы заставят компанию сменить методы работы, а Кипру придется привести свое налоговое законодательство в соответствие с требованиями ЕС, уверены аналитики.

Другой прогноз кредитной организации касается экономического кризиса во Франции, который будет вызван серией банкротств. По мнению экспертов Saxo, Франция обратится за помощью к Германии, чтобы ЕЦБ напечатал достаточно евро для массового выкупа долгов французской банковской системы и предотвратил системный обвал. В ближайшие годы Франция окажется в числе стран ЕС с самой высокой долговой нагрузкой. Банк предрекает ей государственный долг, превышающий 120% ВВП в 2021 году.

Saxo Bank предрек экономический коллапс Франции

В следующем «предсказании» банк утверждает, что в мире появится блокчейновая платформа, которая способна справиться с фейковыми новостями. Технология объединит весь новостной контент и позволит проверять как содержание, так и источник новостей. Альтернативные новостные сайты, дезинформация о пандемии, ложные доказательства подтасовок на выборах — всё это в одночасье исчезнет с их платформ.

Также Saxo в другом «шокирующем прогнозе» предрекает запустение в больших городах, к которому приведет введение в большинстве стран безусловного базового дохода. Людям больше не придется тесниться в мегаполисах ради работы, и они начнут их покидать. Кроме того, в мире начнут заниматься ремеслами и искусством, интерес к которым, из-за развития технологий, серьезно снижался в предыдущие годы.

Кроме того, банк предрекает рост спроса на серебро из-за ослабление доллара и отрицательных реальных доходностей 2021 года. Аналитики предупредили о реальной нехватке этого драгоценного металла на рынке в следующем году. А поскольку серебро используется в создании солнечных батарей, то курс кандидата в президента США Джо Байдена на развитие «зеленой» энергетики окажется под угрозой.

Saxo Bank предрек экономический коллапс Франции

Годом ранее Saxo прогнозировал, в частности, что демократы победят в Соединенных Штатах и получат полный контроль над Конгрессом, акции стоимости оставят далеко позади акции роста (например, Facebook, Amazon, Netflix и Google), а доллар сильно ослабеет к другим валютам по всему миру.

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#франция #банк #прогноз

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