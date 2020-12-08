Обвиняемые в гибели детей в лагере "Холдом" не признали вину

По делу проходят 26 потерпевших и пять представителей, само дело насчитывает 75 томов.

По делу проходят 26 потерпевших и пять представителей, само дело насчитывает 75 томов.

Все трое фигурантов дела о гибели детей в лагере "Холдоми" в Хабаровском крае летом 2019 года не признают свою вину, сообщили в прокуратуре Солнечного района.

По данным следствия, подозреваемые нарушили технику пожарной безопасности, когда разместили детей в брезентовых палатках, оборудованных системами электроснабжения и обогрева. Неполадки в работе обогревателей привели к возгоранию, в результате чего погибли четверо детей, а еще шестеро получили ожоги различной степени тяжести. Пожар в лагере произошел в ночь на 23 июля 2019 года.

Фигурантами дела стали директор ООО "Экстрим сервис" Виталий Бурлаков и глава лагеря "Холдоми" Максим Кузнецов, а также начальник районного отдела МЧС Эдуард Новгородцев. Первое заседание по делу состоялось 3 декабря.