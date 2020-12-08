Путин направил поздравление Евгению Стеблову с 75-летием

Президент России Владимир Путин назвал юбиляра Евгения Стеблова талантливым актером с запоминающимися работами.

Президент России Владимир Путин назвал юбиляра Евгения Стеблова талантливым актером с запоминающимися работами.

Путин направил телеграмму российскому актеру театра и кино Евгению Стеблову. Народному артисту РФ сегодня 75 лет. В поздравлении глава государства отметил талант и востребованность актера на кино-театральном поприще.

"Талантливый, востребованный и в кино, и на театральной сцене актер, вы в полной мере реализовали свой богатый творческий потенциал, своими глубокими, запоминающимися работами снискали заслуженное профессиональное признание и искреннюю симпатию публики" — сказал президент.

Также российский лидер поблагодарил Стеблова за то, что актер и сейчас продолжает трудиться на сцене и в кино, участвовать в культурной жизни российского государства. Владимир Путин пожелал юбиляру здоровья и новых успехов в его деятельности.