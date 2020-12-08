13:02 8 Декабря 2020Политика
Дмитрий Песков объяснил нежелание Путина рассказывать о личной жизни
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отношение главы государства к распространению информации о своей личной жизни.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отношение главы государства к распространению информации о своей личной жизни.
Представитель Кремля заявил, что президент не менял своей позиции по поводу того, насколько публичной должна быть личная жизнь.
"Что касается президента, это его выбор, и он об этом четко и неоднократно заявлял, собственно, он и дальше следует этим (установкам)", – сказал Песков.
Он также отметил, что на выборах граждане голосуют за президента и его поступки, а не за его семью. Позиция Путина известна россиянам, поэтому они неоднократно выражали ему поддержку.