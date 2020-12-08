Калининградская журналистка взяла спецприз премии "Хорошие новости России"

Журналистка из Калининграда Надежда Маркова стала обладателем "Специального приза" в рамках премии "Хорошие новости России". Она получит вознаграждение в размере 100 000 рублей.

Журналистка из Калининграда Надежда Маркова стала обладателем "Специального приза" в рамках премии "Хорошие новости России". Она получит вознаграждение в размере 100 000 рублей.

Жюри высоко оценило ее интервью "Вдруг у кого-то екнет сердце": видеограф Денис Штейн — о том, как и зачем снимает уникальные фильмы о животных". Материал был опубликован на новостном портале "Клопс", отмечает Федеральное агентство новостей.

В состав жюри вошли телеведущий Петр Толстой, журналистка Ольга Тимофеева, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и многие другие. Выбрать лучший сюжет оказалось непросто, призналась член Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева. Торжественная церемония награждения лауреатов премии "Хорошие новости России" запланирована на 18 декабря. Она пройдет в Петербурге. ФАН поздравляет всех победителей премии.