Отказ Пашиняна сложить полномочия вынудил оппозицию выйти на улицы

Оппозиция Армении настроена на проведение акций протеста из-за нежелания премьер-министра страны Никола Пашиняна уходить в отставку.

Оппозиция Армении настроена на проведение акций протеста из-за нежелания премьер-министра страны Никола Пашиняна уходить в отставку.

Ранее главе правительства был выдвинут ультиматум, срок которого истекает. Такое заявление сделал член партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян в эфире местного телевидения.

"Как мы видим, Пашинян в отставку не подал. Следовательно, начиная с этого момента до 17:00 граждане Армении имеют легитимное право на мирные акции гражданского неповиновения", – заявил он.

Сагателян попросил соотечественников действовать с соблюдением закона, не поддаваться на провокации. Он также обратился к правоохранителям с призывом не мешать жителям страны проводить мирные акции.