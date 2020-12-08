Мэр Белгорода-Днестровского заметил прослушку в рабочем кабинете

Новый глава украинского города Белгород-Днестровский Виталий Граждан считает, что за ним следят.

Новый глава украинского города Белгород-Днестровский Виталий Граждан считает, что за ним следят.

Граждан, который победил на выборах от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", в новом кабинете нашел прослушивающие и записывающие устройства. Об этом мэр города сообщил на странице в Facebook. Для выяснения обстоятельств он вызвал правоохранителей. Как рассказал чиновник, "прослушки" были вмонтированы в датчики пожарной сигнализации. Всего было обнаружено три камеры.

"Обращаюсь персонально к тем, кто был так глуп, что подумал, что я не проверю свой кабинет на наличие средств скрытой аудио- и видеозаписи. И хочу вас разочаровать — ваша операция в любом случае увенчалась бы провалом — я уже это заявлял и говорю еще раз: я пришел честно работать", — рассказал Виталий Граждан.

Украинец также утверждает, что в "слежке" за его работой нет необходимости, его единственная цель — покончить с кризисом в городе.