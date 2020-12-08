Число посетителей на рождественской ярмарке в Петербурге сократится

Праздничные мероприятия на Новый год в Санкт-Петербурге сократят из-за сложившейся эпидемиологической обстановки, вызванной коронавирусом.

Праздничные мероприятия на Новый год в Санкт-Петербурге сократят из-за сложившейся эпидемиологической обстановки, вызванной коронавирусом.

Традиционная рождественская ярмарка, проходящая на Манежной площади, состоится в усеченном формате. В этом году ожидается в 100 раз меньше посетителей, сообщают петербургские чиновники. Всего в центре Северной столицы будут работать 48 точек торговли с едой и 35 мест с сувенирами. При этом для горожан не станут организовывать каток, карусели и праздничный паровозик.

Власти Санкт-Петербурга приняли решение об ограничениях с 30 декабря по 3 января. В указанный период приостановят работу мест общественного питания. Решение не касается производственных столовых, обслуживания навынос и доставок. Постановление подписал губернатор Александр Беглов.