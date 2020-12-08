Погибший в ДТП с Ефремовым курьер мог страдать заболеванием мозга

Адвокат актера Михаила Ефремова Андрей Алешкин при подаче кассационной жалобы напомнил, что судмедэкспертиза выявила новообразования в головном мозге водителя Сергея Захарова.

Адвокат актера Михаила Ефремова Андрей Алешкин при подаче кассационной жалобы напомнил, что судмедэкспертиза выявила новообразования в головном мозге водителя Сергея Захарова.

Правозащитник пояснил, что болезнь могла повлиять на возможность погибшего мужчины управлять машиной реагировать на стрессовые события. По его словам, никто из специалистов не провел исследования.

Захаров скончался на следующий день после аварии в центре столицы. Устроивший аварию Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, когда протаранил машину службы доставки. Пресненский районный суд города Москвы приговорил деятеля искусства к наказанию в виде лишения свободы. Позднее срок отбывания в тюрьме сократили до 7,5 лет.