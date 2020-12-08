12:28 8 Декабря 2020Политика
Спикер Кремля опроверг слухи о плохом самочувствии Путина
Утверждения о якобы плохом самочувствии российского президента Владимира Путина являются чушью. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Утверждения о якобы плохом самочувствии российского президента Владимира Путина являются чушью. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря главы России, Владимир Путин не реагирует на информационные вбросы о его личности.
Дмитрий Песков подчеркнул, что информация о якобы проблемах со здоровьем у российского лидера является полной чушью.
Представитель Кремля ранее сообщил, что задумывался о завещании, когда болел коронавирусом.