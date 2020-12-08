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12:28   8 Декабря 2020
Политика

Спикер Кремля опроверг слухи о плохом самочувствии Путина

Спикер Кремля опроверг слухи о плохом самочувствии Путина

Утверждения о якобы плохом самочувствии российского президента Владимира Путина являются чушью. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря главы России, Владимир Путин не реагирует на информационные вбросы о его личности.

Дмитрий Песков подчеркнул, что информация о якобы проблемах со здоровьем у российского лидера является полной чушью.

Представитель Кремля ранее сообщил, что задумывался о завещании, когда болел коронавирусом.

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#путин #песков #кремль

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