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13:11   8 Декабря 2020
Весь мир

Спасший жизнь Борису Джонсону врач заразился коронавирусом

Спасший жизнь Борису Джонсону врач заразился коронавирусом

Один из врачей, спасших жизнь премьер-министру Великобритании Борису Джонсону от коронавируса, профессор Ник Харт сам заразился Covid-19. Информацию о том, что Харт находится в изоляции после положительного теста на COVID-19, подтвердили минувшей ночью в больнице Гая и Святого Томаса, где врач отвечал за респираторную и реанимационную медицину.

В честь Ника Харта премьер-министр и его невеста Кэрри Саймондс дали своему сыну второе имя — Уилфред Лоури Николас Джонсон.

Главу британского правительства госпитализировали с коронавирусом в начале апреля. В больнице политик провел неделю, в том числе несколько дней в отделении интенсивной терапии. После выписки Джонсон рассказал, что был близок к смерти, а потому еще две недели восстанавливал здоровье в резиденции под Лондоном.

Врач Ник Харт, «спасший жизнь» Борису Джонсону, заразился коронавирусом

В мае глава британского правительства и его невеста объявили, что назвали своего сына в честь двух врачей, спасших ему жизнь. Помимо Ника Харта лечил Джонсона и доктор Ник Прайс.

«Представляю вам Уилфреда Лоури Николаса Джонсона, рожденного 29 апреля 2020 года в девять часов утра. Имя Уилфред - в честь дедушки Бориса, Лоури - в честь моего деда, а Николас - в честь докторов Ника Прайса и Ника Харта, которые в прошлом месяце спасли Борису жизнь», — написала Симондс в Instagram.

В свою очередь Борис Джонсон подчеркнул, что будет благодарен «до конца своей жизни» тем врачам, которые предприняли несколько важных решений по его лечению от коронавируса.

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