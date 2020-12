Спасший жизнь Борису Джонсону врач заразился коронавирусом

В честь доктора премьер-министр Великобритании назвал своего сына.

Один из врачей, спасших жизнь премьер-министру Великобритании Борису Джонсону от коронавируса, профессор Ник Харт сам заразился Covid-19. Информацию о том, что Харт находится в изоляции после положительного теста на COVID-19, подтвердили минувшей ночью в больнице Гая и Святого Томаса, где врач отвечал за респираторную и реанимационную медицину.

В честь Ника Харта премьер-министр и его невеста Кэрри Саймондс дали своему сыну второе имя — Уилфред Лоури Николас Джонсон.

Главу британского правительства госпитализировали с коронавирусом в начале апреля. В больнице политик провел неделю, в том числе несколько дней в отделении интенсивной терапии. После выписки Джонсон рассказал, что был близок к смерти, а потому еще две недели восстанавливал здоровье в резиденции под Лондоном.

В мае глава британского правительства и его невеста объявили, что назвали своего сына в честь двух врачей, спасших ему жизнь. Помимо Ника Харта лечил Джонсона и доктор Ник Прайс.

Two doctors who saved Boris Johnson's life 'honoured and humbled' to have inspired Wilfred's Nicholas, one of Wilfred Johnson's middle names as announced by Carrie Symonds, is in honour of Dr Nick Price and Professor Nick Hart middle name https://t.co/T5jl98XFf1