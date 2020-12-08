Сергей Лавров заявил, что Евросоюз ориентируется на Вашингтон

Европейский союз стал полностью ориентироваться на Соединенные Штаты. Такую точку зрения выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Европейский союз стал полностью ориентироваться на Соединенные Штаты. Такую точку зрения выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров принял участие в онлайн-заседании попечительского совета и Общего собрания Российского совета по международным делам (РСМД). В ходе мероприятия он прокомментировал политическую ситуацию на Западе.

"Судя по всему, Евросоюз отказался от претензий на роль одного из полюсов в многополярной системе, которая формируется объективно, и полностью ориентируется на США", — сказал глава российского ведомства.

Министр считает, что Запад продвигает концепцию мирового порядка, который основан на правилах, придуманных "на различных междусобойчиках".