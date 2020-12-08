Дмитрий Песков задумался о завещании в период болезни коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что думал составить завещание, когда болел коронавирусом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что думал составить завещание, когда болел коронавирусом.

По его словам, ощущения от болезни очень странные, появлялись мысли о написании завещания.

Сообщается, что представитель Кремля и его супруга Татьяна Навка заболели коронавирусом в мае 2020 года. Через две недели семью выписали из больницы. Песков окончательно выздоровел и приступил к выполнению обязанностей в июне.