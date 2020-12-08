12:15 8 Декабря 2020Политика
Дмитрий Песков задумался о завещании в период болезни коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что думал составить завещание, когда болел коронавирусом.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что думал составить завещание, когда болел коронавирусом.
По его словам, ощущения от болезни очень странные, появлялись мысли о написании завещания.
Сообщается, что представитель Кремля и его супруга Татьяна Навка заболели коронавирусом в мае 2020 года. Через две недели семью выписали из больницы. Песков окончательно выздоровел и приступил к выполнению обязанностей в июне.