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12:45   8 Декабря 2020
Россия

Правительство РФ дополнительно направит в регионы 10 миллиардов рублей

Правительство РФ дополнительно направит в регионы 10 миллиардов рублей

На поддержку бюджетов регионов, где из-за пандемии коронавируса сильно снизились доходы, дополнительно выделят еще 10 миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

«Российские регионы получат дополнительные средства на поддержание стабильности бюджетных систем. <…> На этот раз из резервного фонда выделят 10 миллиардов рублей. Их распределят по 25 регионам, у которых из-за пандемии существенно сократились поступления в казну»,— говорится в распоряжении.

По словам Мишустина, дополнительные средства помогут не только выполнить социальные обязательства перед россиянами и закупить лекарства, но и поддержат жилищно-коммунальное хозяйство и проекты, необходимые для комфортного проживания.

Правительство РФ дополнительно направит в регионы 10 миллиардов рублей

Общий объем дополнительной поддержки регионов в 2020 году составит 300 млрд рублей.

Ранее о необходимости такой помощи заявлял президент России Владимир Путин. Основные перечисления  для региональных бюджетов были направлены из резервного фонда правительства в мае и августе.

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