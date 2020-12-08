Правительство РФ дополнительно направит в регионы 10 миллиардов рублей

Средства пойдут на поддержание стабильности региональных бюджетов.

На поддержку бюджетов регионов, где из-за пандемии коронавируса сильно снизились доходы, дополнительно выделят еще 10 миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

На поддержку регионов дополнительно выделили десять миллиардов рублей https://t.co/mhYxR5vCby pic.twitter.com/6fTntQVzsl — РИА Новости (@rianru) December 8, 2020

«Российские регионы получат дополнительные средства на поддержание стабильности бюджетных систем. <…> На этот раз из резервного фонда выделят 10 миллиардов рублей. Их распределят по 25 регионам, у которых из-за пандемии существенно сократились поступления в казну»,— говорится в распоряжении.

По словам Мишустина, дополнительные средства помогут не только выполнить социальные обязательства перед россиянами и закупить лекарства, но и поддержат жилищно-коммунальное хозяйство и проекты, необходимые для комфортного проживания.

Общий объем дополнительной поддержки регионов в 2020 году составит 300 млрд рублей.

Ранее о необходимости такой помощи заявлял президент России Владимир Путин. Основные перечисления для региональных бюджетов были направлены из резервного фонда правительства в мае и августе.