Спецслужбы не допустили за год ни одного теракта в России

Российские спецслужбы в 2020 году не допустили ни одного теракта на территории страны, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

Российские спецслужбы в 2020 году не допустили ни одного теракта на территории страны, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

За минувший год российские спецслужбы ликвидировали в России 49 боевиков, также задержаны 36 бандглаварей. Также удалось предотвратить более 40 терактов, которые преступники планировали совершить в регионах государства.

На территорию РФ не пустили 19 граждан других стран, которых уличили в причастности к экстремизму.