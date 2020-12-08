Президентские выборы США отвлекли внимание Вашингтона от "СП-2"

Американские выборы президента отвлекли внимание США от "Северного потока — 2", заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Американские выборы президента отвлекли внимание США от "Северного потока — 2", заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

По его словам, строительство газопровода будет завершено, несмотря на попытки США помешать реализации проекта. Фролов объяснил, что появление российского судна-трубоукладчика "Академик Черский" в районе достройки трубопровода указывает на продвижение строительства, говорится в эфире радио Sputnik.

Европа не собирается отказываться от "Северного потока — 2", который предоставит выгодный доступ к дешевому российскому газу. Американцы пока заняты внутренней политикой на фоне президентских выборов, поэтому не уделяют внимания "СП-2", говорит эксперт. США будут выражать разные протесты, однако помешать реализации проекта не смогут, резюмировал Фролов.

Германии предсказали отчаянную борьбу за "Северный поток — 2". Благодаря проекту, немецкая промышленность может получить стабильные источники энергии, передавал телеканал "360".