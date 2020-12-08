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12:13   8 Декабря 2020
Весь мир

Украина намерена отвоевать Донбасс по сценарию Карабаха при помощи США

Украина намерена отвоевать Донбасс по сценарию Карабаха при помощи США

Украинские власти планируют вернуть неподконтрольные территории Донбасса при помощи американского оружия. Такое мнение в комментарии «Политике сегодня» привел глава Украинской академии политических наук Николай Михальченко.

Долгая песня

На фоне зашедших в тупик переговоров минской группы по урегулированию в Донбассе киевское руководство заявляет о готовности принять оружие из США после прихода администрации Джозефа Байдена. Соответствующую позицию ранее озвучил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

«Американское оружие уже используется для укрепления обороноспособности Украины», — напомнил он.

Михальченко убежден, что дипломатия не поможет Киеву сдвинуть переговоры по Донбассу с мертвой точки даже если к ним присоединятся США. Эксперт полагает, что Россия останется непреклонна в своей поддержке права самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР на самоопределение.

«Решение донбасской проблемы тем не менее может затянуться. Это песня долгая», — сетует политолог.

Украина намерена отвоевать Донбасс по сценарию Карабаха при помощи США

«Можем повторить»

У Киева остается единственная альтернатива —  взять пример с Азербайджана и вернуть территории силой по сценарию недавнего конфликта в Нагорном Карабахе, допускает собеседник ПС.

«Страна сейчас готовится к вооруженному освобождению Донбасса, беря в пример азербайджано-армянский конфликт. Военные подталкивают президента на этот вариант, но будет ли он осуществлен — вопрос будущего. Такой план военного освобождения Донбасса пристально рассматривается в самых высоких эшелонах украинской власти», — сказал Михальченко.

Слишком поспешно

Что же касается заявления господина Кулебы о гипотетических поставках американского оружия, то его вдохновили слова нового госсекретаря США Тони Блинкена о том, что «настало время вооружить Украину». Михальченко, впрочем, находит оптимизм главы украинской дипломатии преждевременным: передачу вооружения Украине должны согласовать обе палаты Конгресса США.

«И лишь потом уже можно передавать какое-то вооружение Украине, — пояснил логику действий американской администрации Николай Михальченко. — Это заявление слишком поспешно и со стороны новоназначенного госсекретаря Джо Байдена, и со стороны украинского министра иностранных дел».

 Украина намерена отвоевать Донбасс по сценарию Карабаха при помощи США

Киеву придется подождать

Следовательно, проблема Донбасса будет решаться только после января, когда президент Байден принесет присягу и займет свой пост.

«Только тогда он может начать инициировать финансирование закупок оружия для Украины. До этого еще далеко. Чтобы начать эту программу, требуется два месяца. А как она будет работать — вопрос. Пусть Байден сначала принесет присягу, заработает весь секретариат, а потом посмотрим. Нужно ждать не меньше четырех месяцев», — констатировал Николай Михальченко.

Массовые выступления в Киеве, названные позднее Евромайданом, начались 21 ноября 2013 года после приостановки властями страны подписания соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Протесты быстро приняли политический характер, обернулись требованиями отставки президента Виктора Януковича и кабинета министров и привели к смене власти.

Жители Донецкой и Луганской области заявили о несогласии с новым курсом постмайданных властей и провозгласили независимость от Украины. Киев в ответ начал военную операцию против восставших регионов. В настоящее время конфликт заморожен.

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