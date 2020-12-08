 Украина намерена отвоевать Донбасс по сценарию Карабаха при помощи США

Глава Украинской академии политических наук Николай Михальченко полагает, что Киев всерьез задумался о силовом способе разрешения замороженного конфликта.

Украинские власти планируют вернуть неподконтрольные территории Донбасса при помощи американского оружия. Такое мнение в комментарии «Политике сегодня» привел глава Украинской академии политических наук Николай Михальченко.

Долгая песня

На фоне зашедших в тупик переговоров минской группы по урегулированию в Донбассе киевское руководство заявляет о готовности принять оружие из США после прихода администрации Джозефа Байдена. Соответствующую позицию ранее озвучил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Американское оружие уже используется для укрепления обороноспособности Украины», — напомнил он.

Михальченко убежден, что дипломатия не поможет Киеву сдвинуть переговоры по Донбассу с мертвой точки даже если к ним присоединятся США. Эксперт полагает, что Россия останется непреклонна в своей поддержке права самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР на самоопределение.

«Решение донбасской проблемы тем не менее может затянуться. Это песня долгая», — сетует политолог.

«Можем повторить»

У Киева остается единственная альтернатива — взять пример с Азербайджана и вернуть территории силой по сценарию недавнего конфликта в Нагорном Карабахе, допускает собеседник ПС.

«Страна сейчас готовится к вооруженному освобождению Донбасса, беря в пример азербайджано-армянский конфликт. Военные подталкивают президента на этот вариант, но будет ли он осуществлен — вопрос будущего. Такой план военного освобождения Донбасса пристально рассматривается в самых высоких эшелонах украинской власти», — сказал Михальченко.

Слишком поспешно

Что же касается заявления господина Кулебы о гипотетических поставках американского оружия, то его вдохновили слова нового госсекретаря США Тони Блинкена о том, что «настало время вооружить Украину». Михальченко, впрочем, находит оптимизм главы украинской дипломатии преждевременным: передачу вооружения Украине должны согласовать обе палаты Конгресса США.

«И лишь потом уже можно передавать какое-то вооружение Украине, — пояснил логику действий американской администрации Николай Михальченко. — Это заявление слишком поспешно и со стороны новоназначенного госсекретаря Джо Байдена, и со стороны украинского министра иностранных дел».

Киеву придется подождать

Следовательно, проблема Донбасса будет решаться только после января, когда президент Байден принесет присягу и займет свой пост.

«Только тогда он может начать инициировать финансирование закупок оружия для Украины. До этого еще далеко. Чтобы начать эту программу, требуется два месяца. А как она будет работать — вопрос. Пусть Байден сначала принесет присягу, заработает весь секретариат, а потом посмотрим. Нужно ждать не меньше четырех месяцев», — констатировал Николай Михальченко.

Массовые выступления в Киеве, названные позднее Евромайданом, начались 21 ноября 2013 года после приостановки властями страны подписания соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Протесты быстро приняли политический характер, обернулись требованиями отставки президента Виктора Януковича и кабинета министров и привели к смене власти.

Жители Донецкой и Луганской области заявили о несогласии с новым курсом постмайданных властей и провозгласили независимость от Украины. Киев в ответ начал военную операцию против восставших регионов. В настоящее время конфликт заморожен.