Литва, Латвия и Эстония распустили батальон, созданный для ответа на угрозы из России

Прибалтийские страны планируют перейти на новые форматы сотрудничества.

Литва, Латвия и Эстония приостановили деятельность трехстороннего Балтийского батальона (BALTBAT). Сухопутные войска стран Балтии в 2021 году намерены перейти на новые форматы сотрудничества, передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу литовских вооруженных сил.

Соглашение о роспуске батальона вооруженных сил трех стран было подписано на латвийском полигоне Адажи после международных учений «Зимний щит-2020». Как отметили в пресс-службе военной организации, сухопутные войска Литвы, Латвии и Эстонии сосредоточат внимание на областях «разведки, огневой поддержки, защиты сил и некинетических операций».

«Подписанный документ подтверждает договоренность о приостановке реализации проекта трехстороннего Балтийского батальона (BALTBAT) со следующего года путем перехода на новые форматы сотрудничества», — передает Sputnik Литва.

Кроме того, трехсторонний документ закрепляет основные меры по сотрудничеству в 2021 году, среди которых — участие в международных учениях, квалификационных курсах, семинарах, военных соревнованиях, собеседованиях с персоналом.

До 2021 года Балтийский батальон будет нести службу в Силах реагирования НАТО. В его состав входят военнослужащие мотострелковой бригады «Жемайтия» из моторизированного пехотного батальона имени великого князя литовского Кястутиса.

Трехстороннее соглашение о создании BALTBAT подписали в 1994 году в Риге. В нем закреплялись миротворческие задачи батальона. В 1997 году, когда он был окончательно сформирован, его стали задействовать в ходе миротворческих миссий.

С 2001 года отдельные страны Балтии и Скандинавии начали реализовывать новые совместные проекты, и необходимость в BALTBAT отпала. В частности, Литва создала LITBAT с Данией, LATBAT образовали Латвия и Швеция, а Эстония скооперировалась с Финляндией в рамках ESTBAT.

Официально восстановили BALTBAT в 2014 году, указав на якобы «рост российской угрозы в связи с событиями в Крыму и на Донбассе».